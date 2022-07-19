Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ніч в регіоні знову була неспокійною: з тривогами та обстрілами.

Дісталось, зокрема, мешканцям Нікопольского району, по якому росіяни випустили близько 40 реактивних снарядів.

Внаслідок обстрілу є руйнування на двох промислових підприємствах, внаслідок влучань у приміщеннях виникли пожежі.

Окрім цього пошкоджень зазнали і декілька приватних будинків у Нікополі. Пошкоджено й електромережі: на місці вже працюють електрики.

Серед людей постраждалих немає.

Щодо обстрілу Криворізького району, то з артилерії окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді. Обійшлось без постраждалих.