У ніч на 19 липня російські окупанти укотре здійснили обстріли Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинились мирні мешканці Криворізького та Нікольського районів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ніч в регіоні знову була неспокійною: з тривогами та обстрілами.

Дісталось, зокрема, мешканцям Нікопольского району, по якому росіяни випустили близько 40 реактивних снарядів.

Внаслідок обстрілу є руйнування на двох промислових підприємствах, внаслідок влучань у приміщеннях виникли пожежі.

Окрім цього пошкоджень зазнали і декілька приватних будинків у Нікополі. Пошкоджено й електромережі: на місці вже працюють електрики.

Серед людей постраждалих немає.

Щодо обстрілу Криворізького району, то з артилерії окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді. Обійшлось без постраждалих.