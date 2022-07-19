Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, ніч в регіоні знову була неспокійною: з тривогами та обстрілами.
Дісталось, зокрема, мешканцям Нікопольского району, по якому росіяни випустили близько 40 реактивних снарядів.
Внаслідок обстрілу є руйнування на двох промислових підприємствах, внаслідок влучань у приміщеннях виникли пожежі.
Окрім цього пошкоджень зазнали і декілька приватних будинків у Нікополі. Пошкоджено й електромережі: на місці вже працюють електрики.
Серед людей постраждалих немає.
Щодо обстрілу Криворізького району, то з артилерії окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді. Обійшлось без постраждалих.
- Нагадаємо, за ніч 18 липня окупанти запустили 60 снарядів по житлових будинках і міській інфраструктурі міста Нікополь Дніпропетровської області.
- Також близько опівночі російські окупанти випустили низку ракет по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб, серед яких одна дитина.