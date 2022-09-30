У ніч на 30 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Ударів завдали по спальному районі міста, поцілили у 9-поверхівку: поранення отримали щонайменше 8 осіб.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За інформацією Кіма, вночі у Миколаєві пролунало щонайменше 7 вибухів, два з яких – за містом.

Росіяни поцілили двома ракетами у спальний район Миколаєва.

“Одна ракета потрапила у 9-поверхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди”, – написав Кім.

Вже о 6 ранку очільник Миколаївщини повідомив, що з-під завалів рятувальники деблокували жінку.

“Вона жива. 8 поранених. Звіряємо списки жильців”, – написав він.