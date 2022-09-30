Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За інформацією Кіма, вночі у Миколаєві пролунало щонайменше 7 вибухів, два з яких – за містом.
Росіяни поцілили двома ракетами у спальний район Миколаєва.
“Одна ракета потрапила у 9-поверхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди”, – написав Кім.
Вже о 6 ранку очільник Миколаївщини повідомив, що з-під завалів рятувальники деблокували жінку.
“Вона жива. 8 поранених. Звіряємо списки жильців”, – написав він.
- Пізно ввечері 29 вересня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Дніпра. У місті серйозні руйнування, є загиблий та поранені.