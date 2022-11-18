У ніч на 18 листопада російські окупанти обстрілювали Нікополь у Дніпропетровській області. По місту загарбники випустили понад 40 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, росіяни протягом ночі декілька разів обстріляли Нікополь з РСЗВ. Загалом було випущено понад 40 снарядів.

Унаслідок обстрілів ніхто з людей не постраждав.

Однак у місті пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди. Обірвано лінію електропередач.

Снаряди окупантів також пошкодили сонячну підстанцію та гаражний кооператив: пошкоджено гарні та автомобілі.

В інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла без тривог та обстрілів.