Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, росіяни протягом ночі декілька разів обстріляли Нікополь з РСЗВ. Загалом було випущено понад 40 снарядів.
Унаслідок обстрілів ніхто з людей не постраждав.
Однак у місті пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди. Обірвано лінію електропередач.
Снаряди окупантів також пошкодили сонячну підстанцію та гаражний кооператив: пошкоджено гарні та автомобілі.
В інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла без тривог та обстрілів.
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