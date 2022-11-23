Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його даними, цієї ночі російські армійці завдали ракетного удару по пологовому відділенні Вільнянської лікарні.
“Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ”, – повідомив очільник Запорізької області.
Він додав, що на місці обстрілу працюють рятувальники.
Варто зауважити, що минулого тижня російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку у Вільнянську. Жертвами цього обстрілу стали щонайменше 9 осіб.
- Протягом 21 листопада, а також у ніч на 22 листопада російські окупанти обстрілювали місто Херсон. Як наслідок – є загиблі та поранені серед цивільних.
- За добу російські окупанти обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 4 житлові будинки, є загиблі та травмовані.