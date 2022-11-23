Фото: t.me/starukhofficial

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, цієї ночі російські армійці завдали ракетного удару по пологовому відділенні Вільнянської лікарні.

Фото: t.me/starukhofficial

“Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ”, – повідомив очільник Запорізької області.

Він додав, що на місці обстрілу працюють рятувальники.

Фото: t.me/starukhofficial

Варто зауважити, що минулого тижня російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку у Вільнянську. Жертвами цього обстрілу стали щонайменше 9 осіб.