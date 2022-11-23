У ніч на 23 листопада російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Вільнянську (Запорізька область). Внаслідок злочинних дій росіян загинула новонароджена дитина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, цієї ночі російські армійці завдали ракетного удару по пологовому відділенні Вільнянської лікарні.

“Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ”, – повідомив очільник Запорізької області.

Він додав, що на місці обстрілу працюють рятувальники.

Варто зауважити, що минулого тижня російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку у Вільнянську. Жертвами цього обстрілу стали щонайменше 9 осіб.