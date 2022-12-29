В ніч на 29 грудня військові РФ завдали двох ударів по селах біля Запоріжжя. Там пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.

За його словами, ворожих обстрілів зазнали два села біля обласного центру.

Про це також розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він додав, що ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання: “На щастя обійшлося без жертв. Ворог не заспокоїться доки не помре!”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що о 00:59 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 01:41. Водночас повітряна тривога була в Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській та Житомирській областях.