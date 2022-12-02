У ніч на 2 грудня російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Під ворожим вогнем опинилось Запоріжжя та один з населених пунктів регіону.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, вночі росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Метою окупантів було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру.

Внаслідок обстрілу зайнялась пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. За попередніми даними – обійшлось без жертв.

Окрім цього вночі окупанти обстріляли одну з громад Запорізької області. Снаряди росіяни влучили в адміністративну будівлю, внаслідок чого вона майже повністю зруйнована.

Старух зазначив, що у цій будівлі знаходились всі необхідні місцевим жителям служби.

“На щастя, люди вціліли. Розбираємо завали. Починаємо розробляти проект нової, більш комфортної будови!”, – написав він.