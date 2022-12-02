Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, вночі росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Метою окупантів було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру.

Фото: t.me/starukhofficial

Внаслідок обстрілу зайнялась пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. За попередніми даними – обійшлось без жертв.

Фото: t.me/starukhofficial

Окрім цього вночі окупанти обстріляли одну з громад Запорізької області. Снаряди росіяни влучили в адміністративну будівлю, внаслідок чого вона майже повністю зруйнована.

Фото: t.me/starukhofficial

Старух зазначив, що у цій будівлі знаходились всі необхідні місцевим жителям служби.

“На щастя, люди вціліли. Розбираємо завали. Починаємо розробляти проект нової, більш комфортної будови!”, – написав він.