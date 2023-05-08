Про це повідомили начальник Одеської РВА Юрій Крук та ОК “Південь”.
За даними оперативного командування, росіяни спрямували ракети типу Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі. Після цього сталася пожежа.
Станом на ранок, рятувальники ліквідували пожежу.
“Наразі одна людина вважається зниклою безвісти. Тривають оперативно-рятувальні роботи”, — зазначив Юрій Крук.
Троє працівників складу отримали незначні поранення. Їм на місці надали медичну допомогу, а шпиталізації вони не потребували.
- Сьогодні, в ніч на 8 травня, під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами з різних напрямків, внаслідок чого в столиці є руйнування та постраждалі.