У ніч з 7 на 8 травня російська авіація завдала ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього поранено три людини, а одна вважається безвісти зниклою.

Про це повідомили начальник Одеської РВА Юрій Крук та ОК “Південь”.

За даними оперативного командування, росіяни спрямували ракети типу Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі. Після цього сталася пожежа.

Станом на ранок, рятувальники ліквідували пожежу.

“Наразі одна людина вважається зниклою безвісти. Тривають оперативно-рятувальні роботи”, — зазначив Юрій Крук.

Троє працівників складу отримали незначні поранення. Їм на місці надали медичну допомогу, а шпиталізації вони не потребували.