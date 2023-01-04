Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, росіяни вдарили з важкої артилерії по районному центру: “У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди цілі.”, — додав голова ОВА.
Водночас у місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.
В інших районах сирена двічі сповіщала про небезпеку, та минулося без атак. І станом на 7:34 4 січня спокійно.
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