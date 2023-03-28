Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, окупанти випустили по Дніпру безпілотники. Внаслідок чого є влучання одного БпЛА у приватне підприємство. На місці сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники.
Постраждалих внаслідок атаки немає.
Також, як зауважив Лукашук, ще два БпЛА збили сили протиповітряної оборони.
Артилерійських обстрілів на Дніпропетровщині протягом ночі не зафіксовано. У Нікопольському районі тривала 10-годинна тривога, але минула без надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що у ніч на 28 березня війська РФ здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками “Shahed-136/131”, розвідувальним БпЛА та керованими авіаційними бомбами.
- Один з ворожих дронів-камікадзе вночі поцілив по Києву, про що повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зауважив, що близько опівночі окупанти поцілили в магазин у Святошинському районі. Близько 01:00 пожежу локалізували. Потерпілих не виявили.
- Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка значно прискорить виробництво та постачання вітчизняних дронів на фронт для Збройних сил України.
- У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА, будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ.