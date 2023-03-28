У ніч на 27 березня російські війська завдали ударів по територію Дніпропетровщину безпілотниками "Shahed-136/131". У самому Дніпрі ворог влучив по приватному підприємству.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, окупанти випустили по Дніпру безпілотники. Внаслідок чого є влучання одного БпЛА у приватне підприємство. На місці сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Також, як зауважив Лукашук, ще два БпЛА збили сили протиповітряної оборони.

Артилерійських обстрілів на Дніпропетровщині протягом ночі не зафіксовано. У Нікопольському районі тривала 10-годинна тривога, але минула без надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що у ніч на 28 березня війська РФ здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками “Shahed-136/131”, розвідувальним БпЛА та керованими авіаційними бомбами.