Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

За його словами, окупанти випустили по Дніпру безпілотники. Внаслідок чого є влучання одного БпЛА у приватне підприємство. На місці сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Також, як зауважив Лукашук, ще два БпЛА збили сили протиповітряної оборони.

Артилерійських обстрілів на Дніпропетровщині протягом ночі не зафіксовано. У Нікопольському районі тривала 10-годинна тривога, але минула без надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що у ніч на 28 березня війська РФ здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками “Shahed-136/131”, розвідувальним БпЛА та керованими авіаційними бомбами.