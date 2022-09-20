У ніч на 20 вересня російські армійці завдали низку ударів по Донецькій області. Зокрема було завдано й авіаудару по багатоповерхівці Бахмута: під завалами будинку можуть залишатись люди.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, цієї ночі окупанти найактивніше обстрілювали Донецький та Горлівський напрямки.

Близько 1 години ночі було завдано авіаудару по Бахмуту: росіяни поцілили у багатоповерхівку. Як наслідок – у будинку обвалилось три під’їзди, під завалами можуть залишатись двоє людей. На місці працюють рятувальники.

Також ввечері 20 вересня росіяни обстріли населений пункт Хромове, що на території Бахмутської громади: поранено одну людину.

Під обстрілами минула ніч у Сіверську. Росіяни зруйнували щонайменше два приватні будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Окрім цього, вночі під ворожим вогнем опинилась стара частина Авдіївки, а під ранок – центральна. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Близько 01:30 окупанти обстріляли Богоявленку, що у Вугледарській громаді: наслідки обстрілів ще встановлюються.