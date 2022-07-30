Цієї ночі російські загарбники двічі завдали ракетного удару по місту Харків. Влучили в один з навчальних закладів у місті.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, першого удару окупанти завдали по Харкову близько 3:00.

Російська ракета влучила в одну з будівель навчального закладу у Слобідському районі Харкова. Внаслідок удару виникла пожежа, яку гасять рятувальники ДСНС.

Щодо постраждалих інформації, поки що, немає.

Другого ракетного удару по Харкову росіяни завдали через годину, близько 4 ранку.

Терехов зауважив, що звук вибуху було чутно у всьому місті, однак куди влучила ворожа ракета поки що з’ясовують.