У ніч на 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Сигнал повітряної тривоги вночі лунав практично у всіх областях, окрім тимчасово окупованої Херсонщини.

Про це повідомляють #Букви.

Сигнали повітряної тривоги почали лунати один за одним в українських регіонах з 03:11.

Після цього в регіонах почали повідомляти про вибухи.

Зокрема за даними очевидців, вночі вибухи лунали у таких областях як Львівська, Тернопільська, Київська, Житомирська, Чернігівська, Харківська.

Однак на даний час інформація щодо “прильотів” офіційно підтверджена лише у двох областях – Житомирській та Чернігівській.

Житомирська ОВА повідомила про вибухи у регіоні близько 4:30. Людей закликали залишатись в укриттях та не нехтувати небезпекою.

Детальної інформації щодо того, який населений пункт опинився під обстрілами, чи спрацювала ППО та чи є влучання у відомстві поки що не повідомили.

Також офіційно відомо про обстріли Чернігівської області. Близько 5 ранку голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про вибухи у Десні.

“Чернігівщина. Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом. Прошу не публікувати фото і відео “прильотів”, – написав він.

На даний час більш детальної інформації щодо вибухів в області немає.