Про це повідомляють #Букви.
Сигнали повітряної тривоги почали лунати один за одним в українських регіонах з 03:11.
Після цього в регіонах почали повідомляти про вибухи.
Зокрема за даними очевидців, вночі вибухи лунали у таких областях як Львівська, Тернопільська, Київська, Житомирська, Чернігівська, Харківська.
Однак на даний час інформація щодо “прильотів” офіційно підтверджена лише у двох областях – Житомирській та Чернігівській.
Житомирська ОВА повідомила про вибухи у регіоні близько 4:30. Людей закликали залишатись в укриттях та не нехтувати небезпекою.
Детальної інформації щодо того, який населений пункт опинився під обстрілами, чи спрацювала ППО та чи є влучання у відомстві поки що не повідомили.
Також офіційно відомо про обстріли Чернігівської області. Близько 5 ранку голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про вибухи у Десні.
“Чернігівщина. Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом. Прошу не публікувати фото і відео “прильотів”, – написав він.
На даний час більш детальної інформації щодо вибухів в області немає.
- Нагадаємо, 24 червня в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 5 мирних мешканців, ще 4 дістали поранень.
- Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, про “дуже погану ситуацію” у місті через постійні обстріли росіян. Він закликав місцевих мешканців евакуюватись до більш безпечних населених пунктів.