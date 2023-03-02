У ніч на 2 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловій 5-поверхівці Запоріжжя. Унаслідок злочинних дій росіян загинуло щонайменше двоє осіб.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

За інформацією рятувальників, станом на 7 ранку 2 березня проведення аварійно-рятувальних робіт на місці ракетного удару триває.

Остаточна інформація щодо постраждалих ще встановлюється.

Станом на ранок з-під завалів врятовано 11 осіб, серед яких вагітна жінка. З сусідніх під’їздів евакуйовано 20 мешканців. Трьох осіб госпіталізували з травмами.

Також з-під завалів деблоковано тіла двох загиблих.

На місці інциденту працює 24 одиниці спецтехніки та 95 чоловік особового складу.Для надання психологічної допомоги на місці працюють психологи ДСНС.

Для надання допомоги постраждалим працювало 7 бригад Швидкої медичної допомоги, з яких 2 залишаються чергувати на місці. Місце події знаходиться під охороною поліціянтів.

До проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих, окрім екстрених і спеціальних служб, залучили волонтерів “ВОГНИК Запоріжжя” та 4 волонтерів Загону Швидкого Реагування ТЧХУ у Запорізькій області.

На місці, де ведуться аварійно-рятувальні роботи, волонтери World Central Kitchen і UABeluga розгорнули пересувний намет. Там небайдужі запоріжці надають воду, гарячі напої та їжу цивільному населенню і рятувальникам, які ліквідовують наслідки.