Вночі 26 травня війська РФ вже втринадцяте від початку місяця атакували Київ. По столиці було випущено ракети, які були збиті силами української ППО. Однак є пошкодження унаслідок падіння уламків.

Джерело: КМВА

Цієї ночі окупанти здійснили запуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Попередньо це були крилаті ракети типу Х-101/555.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

Згодом у КМВА додали, що унаслідок падіння уламків зафіксовані руйнування в різних районах Києва.

Зокрема в Оболонському районі пошкоджено дах одного з ТРЦ. Обійшлось без пожежі та руйнувань. В Іншій частині району пошкоджень зазнали автолобі на парковці.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламка на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня.

Додамо що напередодні, у ніч на 25 травня, російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.