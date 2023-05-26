Джерело: КМВА
Цієї ночі окупанти здійснили запуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Попередньо це були крилаті ракети типу Х-101/555.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.
Згодом у КМВА додали, що унаслідок падіння уламків зафіксовані руйнування в різних районах Києва.
Зокрема в Оболонському районі пошкоджено дах одного з ТРЦ. Обійшлось без пожежі та руйнувань. В Іншій частині району пошкоджень зазнали автолобі на парковці.
У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламка на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня.
Додамо що напередодні, у ніч на 25 травня, російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.
- У ніч на 25 травня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками. Загалом було випущено 36 БПЛА, з яких всі були збиті силами та засобами ППО.
- Вночі 25 травня російські війська атакували Україну 36 безпілотниками. Всі вони були збиті. Понад два десятки БПЛА було знищено на заході України.