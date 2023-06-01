Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб - середник двоє дітей - та ще понад десять осіб зазнали поранень.

Джерело: КМВА

У відомстві зазначили, що за попередніми даними росіяни атакували українську столицю оперативно-тактичними комплексами наземного базування. Найімовірніше – крилатими ракетами балістичного типу.

“За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. На жаль, від падіння уламків є жертви та руйнування”, – мовиться у повідомленні.

Зокрема станом на ранок у столиці зафіксовано такі наслідки:

Деснянський район:

Загинуло троє осіб, з них двоє дітей віком близько 5-6 та 12-13 років. Ще 9 осіб зазнали поранень, з них 7 госпіталізували.

Щодо пошкоджень, то руйнувань зазнав будинок житлового сектора: вибито вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Також уламки ворожих ракет пошкодили дитячу поліклініку, дві школи, дільничий пункт поліції та дитячий садок.

Дніпровський район:

Троє постраждалих, з них двох госпіталізовано.

В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Також уламки ракет впали на адміністративну будівлю. Пошкоджень зазнали припарковані автомобілі, кілька авто згоріли. Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Дарницький район:

Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня.

Щодо пошкоджень, то в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Також пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Уламки ракет впали також на нежитлову будівлю, завдавши руйнувань на першому поверсі. Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.