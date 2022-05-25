У ніч на 25 травня російські армійці здійснили ракетний обстріл Краснопілля (Сумська область).

Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, близько 01:00 з території РФ окупанти випустили ракету по Сумській області. За попередніми даними, ракета була випущена з літака, який не перетинав державний кордон України.

Ворожа ракета влучила по Краснопілля. Унаслідок удару пошкоджено домівки мирних мешканців.

За наявними даними, пошкоджено близько 20 будинків, а також лінія електропередач. Половина селища залишилась без електроенергії.

Також за попередніми даними, загиблих унаслідок обстрілу немає.