Вночі 11 листопада російські окупанти обстріляли Вінницьку область. Було завдано удару по одному з критичних об'єктів інфраструктури регіону.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

У ніч на 11 листопада під обстрілом росіян опинилась Вінницька область.

Окупанти завдали удару по критичному об’єкті інфраструктури регіону.

Куди саме влучили окупанти у Вінницькій ОВА не повідомили.

Сергій Борзов лише зауважив, що внаслідок злочинних дій російських армійців ніхто не постраждав. Він також додав, що на місці обстрілу працюють всі відповідні служби.