Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
У ніч на 11 листопада під обстрілом росіян опинилась Вінницька область.
Окупанти завдали удару по критичному об’єкті інфраструктури регіону.
Куди саме влучили окупанти у Вінницькій ОВА не повідомили.
Сергій Борзов лише зауважив, що внаслідок злочинних дій російських армійців ніхто не постраждав. Він також додав, що на місці обстрілу працюють всі відповідні служби.
- 10 листопада військові РФ завдали ударів по трьох громадах Дніпропетровської області — Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Окупанти били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.