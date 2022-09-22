Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.
За його словами, внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури.
Сєнкевич додав, що наразі обстежуються місця обстрілів. Детальніше про наслідки він пообіцяв повідомити згодом.
Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, що також у Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та залучили їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.
- Російські військові у ніч проти 18 вересня обстріляли Миколаїв. Вони влучили по цивільних об’єктах.
- В ніч на 15 вересня близько 12:30 росіяни обстріляли околиці Миколаєва та вдарили ракетами по інфраструктурному об’єкту в селі Чорноморка, а також кілька разів атакували Очаків.