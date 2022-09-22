В ніч на 22 вересня російські військові завдали удару по Миколаєву. Під ворожий удар потрапили різні райони міста.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури.

Сєнкевич додав, що наразі обстежуються місця обстрілів. Детальніше про наслідки він пообіцяв повідомити згодом.

Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що також у Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та залучили їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.