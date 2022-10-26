Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
За його словами, внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо: “Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 квадратних метрів. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, — сказав Старух.
Згодом стало відомо, що двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка.
Місто Оріхів та села навколо майже щодня зазнають ворожих атак. Ворог системно знищує населений пункт: “Закликаємо жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця. Наразі така можливість є. За процес відповідає місцева влада, вона готова надати транспорт та прихисток”, — додав голова ОВА.
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