Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у ніч на 19 квітня російські загарбники обстріляли населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це йдеться у дописі Вілкула у Facebook.

За словами очільника військової адміністрації міста, під обстрілами росіян опинились такі населені пункти як Зеленодольськ, Мар’янське, Велика Костромка та інші.

Вогонь по населених пунктах окупанти вели з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

Унаслідок масових обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Жертв серед мирного населення немає.