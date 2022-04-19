Про це йдеться у дописі Вілкула у Facebook.
За словами очільника військової адміністрації міста, під обстрілами росіян опинились такі населені пункти як Зеленодольськ, Мар’янське, Велика Костромка та інші.
Вогонь по населених пунктах окупанти вели з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.
Унаслідок масових обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Жертв серед мирного населення немає.
- Нагадаємо, голова військової адміністрації Кривого Рогу, ексчлен “Партії Регіонів” Олександр Вілкул вважає, що найголовніше для України – “армія, мова, віра”. І країна мала піти цим шляхом ще 20 років тому, тоді у РФ не було би ідеологічної підстави лізти в Україну.