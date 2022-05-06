Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його даними, цієї ночі росіяни обстріляли Криворізький та Синельниківський райони області.
Зокрема із “Градів” окупанти обстріляли два села у Зеленодольській та Широківській громадах. Обійшлось без жертв та постраждалих.
Окрім цього, у Покровській громаді “приліт” ворожої ракети. Вона потрапила у поле, з людей ніхто не постраждав.
- Нагадаємо, у ніч на 5 травня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Унаслідок удару поранено щонайменше 25 мирних мешканців міста.
- Також внаслідок російської агресії на Луганщині не залишилося ні жодної вцілілої заправної станції, ані складу з паливом. А транспортувати його небезпечно, оскільки існує небезпека життю.
- Окрім цього, російська армія цілеспрямовано знищує інфраструктуру, що забезпечує українське телебачення та мовлення, аби позбавити українців змоги отримувати правдиву інформацію про перебіг війни.