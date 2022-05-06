У ніч на 6 травня російські загарбники обстріляли два райони у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі росіяни обстріляли Криворізький та Синельниківський райони області.

Зокрема із “Градів” окупанти обстріляли два села у Зеленодольській та Широківській громадах. Обійшлось без жертв та постраждалих.

Окрім цього, у Покровській громаді “приліт” ворожої ракети. Вона потрапила у поле, з людей ніхто не постраждав.