Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі росіяни обстріляли Криворізький та Синельниківський райони області.

Зокрема із “Градів” окупанти обстріляли два села у Зеленодольській та Широківській громадах. Обійшлось без жертв та постраждалих.

Окрім цього, у Покровській громаді “приліт” ворожої ракети. Вона потрапила у поле, з людей ніхто не постраждав.