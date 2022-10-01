Під ранок 1 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета поцілила в одну з багатоповерхівок міста.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у місті 4:07. Вже о 4:39 очільник Миколаєва повідомив про те, що російські ракети поцілили у житловий будинок.

Через декілька годин Сєнкевич повідомив подробиці обстрілу.

За його даними, росіяни завдали удару по житловій багатоповерхівці ракетою С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано квартири на 4 та 5 поверхах. Пошкоджень зазнали автівки, які були припарковані поруч з будинком.

“У навколишніх будинках повилітали вікна. На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми”, – написав Сєнкевич.