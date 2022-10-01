Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Сигнал повітряної тривоги пролунав у місті 4:07. Вже о 4:39 очільник Миколаєва повідомив про те, що російські ракети поцілили у житловий будинок.
Через декілька годин Сєнкевич повідомив подробиці обстрілу.
За його даними, росіяни завдали удару по житловій багатоповерхівці ракетою С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано квартири на 4 та 5 поверхах. Пошкоджень зазнали автівки, які були припарковані поруч з будинком.
“У навколишніх будинках повилітали вікна. На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми”, – написав Сєнкевич.
- У ніч на 30 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Ударів завдали по спальному районі міста, поцілили у 9-поверхівку: поранення отримали щонайменше 8 осіб.