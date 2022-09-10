В ніч на 10 вересня російські загарбники обстріляли Миколаївську область, за попередньою інформацією минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, вночі 10 вересня, близько 01:10 Миколаїв зазнав обстрілів. Попередньо без жертв та постраждалих. Інформація про пошкодження уточнюється.

Натомість у Баштанському районі вранці 10 вересня, близько 05:30 були обстріли за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Постраждалих немає. Проте все ще тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Вчора, 9 вересня, у селі Калуга, внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа сухої трави та чагарників за межами населеного пункту, минулося без постраждалих. Крім того, Віталій Кім зазначив, що 9 вересня обстрілів зазнало село Миколаївське Шевченківської громади, внаслідок чого у населеному пункті відсутнє світло.

У Первомайському районі день та ніч пройшли відносно спокійно. Проте 0 9:00 у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога, яка тривала майже пів години – до 09:29.

Також у ніч на 10 вересня російські окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини. Загарбники поцілили в об’єкт промислової інфраструктури та фермерське господарство. Вночі росіяни завдали ударів по Дніпровському, Нікопольському та Синельниківському районах області.

Зокрема по Дніпровському районі окупанти випустили дві крилаті ракети. Одну збили сили ППО, однак інша все ж влучила в об’єкт промислової інфраструктури. Як наслідок – виникла пожежа на виробничих будівлях. складах та обладнання підприємства. Рятувальники вже погасили вогонь. Серед людей ніхто не постраждав.

Нікопольський район за ніч було обстріляно двічі. Окупанти відкривали вогонь по Нікополю та Марганецькій громаді з артилерії. З людей ніхто не постраждав.