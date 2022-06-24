Близько опівночі 23 червня російські окупанти почали обстрілювати Запорізьку область. У регіоні пролунало декілька вибухів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, вибухи, які жителі Запоріжжя чули вночі – це обстріли передмістя Запоріжжя. У самому місті “прильотів” не було, наголосив Старух.

Він додав, що російські армійці обстріляли передмістя Запоріжжя з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

За попередньою інформацією, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено інфраструктурні об’єкти в одному з населених пунктів біля обласного центру.