Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його даними, вибухи, які жителі Запоріжжя чули вночі – це обстріли передмістя Запоріжжя. У самому місті “прильотів” не було, наголосив Старух.
Він додав, що російські армійці обстріляли передмістя Запоріжжя з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
За попередньою інформацією, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено інфраструктурні об’єкти в одному з населених пунктів біля обласного центру.
- Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ), протягом цього місяця росіяни 230 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області.
- Також повідомлялось, що російські окупанти обстріляли Харківську область вночі та вранці на 23 червня. Як наслідок – поранено сімох осіб, серед яких двоє дітей.
- Окрім цього, у ніч на 23 червня російські окупати шість разів відкривали вогонь по Криворізькому районі Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє мирних мешканців.