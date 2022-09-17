Близько 2 години ночі окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксовано два ракетні влучення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. Під час огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК “С-300″. На щастя, постраждалих немає”, – розповів голова Харківської ОВА.

За даними ДСНС, одна з ракет окупантів влучила у будівлю підприємства, що знаходиться в Індустріальному районі міста. Пожежу на площі 200 квадратних метрів було ліквідовано, серед людей постраждалих немає.

Крім того, протягом доби було здійснено 19 оперативних виїздів, з яких: 7 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 трапилась внаслідок обстрілу; 2 – на аварійно-рятувальні роботи; 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам. За добу піротехніки ліквідували 451 ворожий вибухонебезпечний предмет.

Також в ніч на 17 вересня російські загарбники обстріляли інфраструктуру Запорізької області, серед руйнацій місцевий будинок культури, спортивний клуб й гімназія.

В село Таврійське окупанти випустили чотири ракети. Внаслідок атаки зруйновано гімназію “Перспектива”, спортивний клуб і місцевий будинок культури, серед людей постраждалих немає.