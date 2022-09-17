Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. Під час огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК “С-300″. На щастя, постраждалих немає”, – розповів голова Харківської ОВА.
За даними ДСНС, одна з ракет окупантів влучила у будівлю підприємства, що знаходиться в Індустріальному районі міста. Пожежу на площі 200 квадратних метрів було ліквідовано, серед людей постраждалих немає.
Крім того, протягом доби було здійснено 19 оперативних виїздів, з яких: 7 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 трапилась внаслідок обстрілу; 2 – на аварійно-рятувальні роботи; 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам. За добу піротехніки ліквідували 451 ворожий вибухонебезпечний предмет.
Також в ніч на 17 вересня російські загарбники обстріляли інфраструктуру Запорізької області, серед руйнацій місцевий будинок культури, спортивний клуб й гімназія.
В село Таврійське окупанти випустили чотири ракети. Внаслідок атаки зруйновано гімназію “Перспектива”, спортивний клуб і місцевий будинок культури, серед людей постраждалих немає.
- Всю ніч на 17 вересня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожими обстрілами опинились три громади району.
- 389 дітей загинули та понад 756 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної військової агресії російських загарбників на території України.