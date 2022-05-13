У ніч на 13 травня російські окупанти випустили дві ракети по Сумській області з території РФ.

Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування “Північ”.

За даними українських військових, о 00:05 російські загарбники випустили дві ракети по Сумській області.

Ракети були випущені з території Росії. Вони потрапили у прикордонний пункт у населеному пункті Очкіно.

За попередніми даними, втрат серед особового складу немає. Детальна інформація встановлюється.