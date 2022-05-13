Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування “Північ”.
За даними українських військових, о 00:05 російські загарбники випустили дві ракети по Сумській області.
Ракети були випущені з території Росії. Вони потрапили у прикордонний пункт у населеному пункті Очкіно.
За попередніми даними, втрат серед особового складу немає. Детальна інформація встановлюється.
- Нагадаємо, згідно з пронозами українського військового керівництва, вже найближчим часом російські окупанти можуть збільшити кількість атак на завод “Азовсталь” у Маріуполі, де перебувають українські захисники та захисниці.
- Також 12 травня російські війська знову завдали ракетних ударів по Кременчуцькому НПЗ. Містян закликають залишатись в укриттях.
- Окрім цього, у ніч з 11 на 12 травня російські військові обстріляли Новгород-Сіверський (Чернігівська область). Унаслідок ворожих обстрілів загинуло троє осіб, ще 12 отримали поранення.