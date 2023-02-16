У ніч на 16 лютого російські окупаційні війська вчергове обстріляли Україну. Зафіксовано влучання у декількох областях. Є загибла та постраждалі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У повітряних силах ЗСУ зазначили, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 34 ракети морського та повітряного базування.

“Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет “Калібр” із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя”, – повідомили у Повітряних силах.

Силами ППО було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, “Калібр” та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

“На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет”, – йдеться у повідомленні.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що росіяни завдали удару по області.

“Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен”, – написав він.

У Дніпропетровській області окупанти влучили по приватному сектору та об’єкту промисловості у Павлограді, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“В місті зруйновано 7 приватних будинків, близько 50 понівечено. Зачепило також 6 господарських споруд та півдесятка автівок”, – написав він.

Не обійшлось і без жертв: внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1943 року народження, ще семеро осіб – 5 чоловіків та 2 жінки – постраждали. Двох поранених госпіталізували.

Одна жінка 1943 року народження загинула, ще семеро людей постраждали – це п‘ятеро чоловіків та дві жінки. Двоє поранених ушпиталені до лікарні.

“На промисловому підприємстві сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, масштаби руйнувань уточнюються. В інших районах Дніпропетровщини було тихо. Окупанти змінили тактику. За допомогою дронів намагаються виявити нашу ППО, а потім завдають ракетного удару. Нелюди”, – написав він.