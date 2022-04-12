У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що в ніч на 12 квітня росіяни завдали ракетного удару по області.

Про це йдеться у повідомленні Хмельницької ОВА у Facebook.

Уночі російські загарбники завдали ракетного удару по одному з інфраструктурних об’єктів у Хмельницькій області.

Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Обійшлось без жертв та постраждалих.

У Хмельницькій ОВА просять українців не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття, почувши сигнал.

Водночас у відомстві не повідомили, у який об’єкт влучала ворожа ракета.