Про це йдеться у повідомленні Хмельницької ОВА у Facebook.
Уночі російські загарбники завдали ракетного удару по одному з інфраструктурних об’єктів у Хмельницькій області.
Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Обійшлось без жертв та постраждалих.
У Хмельницькій ОВА просять українців не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття, почувши сигнал.
Водночас у відомстві не повідомили, у який об’єкт влучала ворожа ракета.
- Нагадаємо, українські воїни ліквідували російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Він намагався прорватися та атакувати Миколаїв.
- Раніше повідомлялось, що російські загарбники завдали удару “Точкою У” по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій.