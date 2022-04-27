За повідомленням очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ніч на 27 квітня у регіоні була неспокійною. Російські окупанти обстріляли декілька населених пунктів області.

Про це йдеться у дописі Валентина Резніченка у Facebook.

Зокрема глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі російські армійці з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Під ворожим обстрілом опинились н. п. Зеленодольськ, Мар’янське та Велика Костромка.

Під час обстрілів було влучання у підприємство енергетичної інфраструктури. Як наслідок – витік мастила та сильна пожежа. Її гасінням рятувальники займались протягом декількох годин, додав Резніченко.

Також унаслідок обстрілу поранення отримав один працівник підприємства. Його шпиталізували.