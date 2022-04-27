Про це йдеться у дописі Валентина Резніченка у Facebook.
Зокрема глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі російські армійці з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Під ворожим обстрілом опинились н. п. Зеленодольськ, Мар’янське та Велика Костромка.
Під час обстрілів було влучання у підприємство енергетичної інфраструктури. Як наслідок – витік мастила та сильна пожежа. Її гасінням рятувальники займались протягом декількох годин, додав Резніченко.
Також унаслідок обстрілу поранення отримав один працівник підприємства. Його шпиталізували.
- Нагадаємо, за інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, унаслідок ракетного обстрілу міста одна людина загинула та ще одна отримала поранення.
- Також відомо, що 25 квітня, російські окупаційні війська 17 разів обстріляли мирне населення на Луганщині.
- Окрім цього російські солдати продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області з реактивних систем залпового вогню. Для цього вони використовують зокрема й заборонені касетні боєприпаси.