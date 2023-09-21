На летовищі у цей момент було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), ПЗРК «Панцирь». На аеродромі також знаходилася база підготовки операторів БПЛА «Mojaher». Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.