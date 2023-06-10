Уночі 10 червня, під час чергової повітряної атаки росіян на України, силами ППО було знищено 20 іранських дронів та 2 крилаті ракети.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі війська РФ атакували дронами та ракетами Полтавську, Одеську та Харківську області.

На Полтавщині ціллю росіян став військовий аеродром, який атакували балістичними та крилатими ракетами “Іскандер”, а також дронами-камікадзе.

Одеську та Харківську області атаковано крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно.

Загалом цієї ночі війська РФ випустили по Україні 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва “Shahed-136/131”. Запуски здійснювались з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Центр” та “Південь”, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 2 крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів “Shahed-136/131”.

Також за минулу добу, 9 червня, протиповітряною обороною Сил оборони України знищено дванадцять ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня (“Орлан-10”, “Zala”, “Supercam”).