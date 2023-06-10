Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі війська РФ атакували дронами та ракетами Полтавську, Одеську та Харківську області.
На Полтавщині ціллю росіян став військовий аеродром, який атакували балістичними та крилатими ракетами “Іскандер”, а також дронами-камікадзе.
Одеську та Харківську області атаковано крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно.
Загалом цієї ночі війська РФ випустили по Україні 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва “Shahed-136/131”. Запуски здійснювались з району східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Центр” та “Південь”, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 2 крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів “Shahed-136/131”.
Також за минулу добу, 9 червня, протиповітряною обороною Сил оборони України знищено дванадцять ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня (“Орлан-10”, “Zala”, “Supercam”).
- Вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну застосувавши ракети та БпЛА. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.