Протягом ночі 22 жовтня в небі над Україною було знищено 11 дронів-камікадзе. Більшість - над Миколаївською областю.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Цієї ночі росіяни випустили низку БПЛА для атаки на південні регіони України.

Сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе, серед яких 10 – над Миколаївщиною, та ще один – над Кіровоградщиною.

Один з випущених росіянами дронів-камікадзе завдав удару у Черкаській області. На місці удару виникла пожежа. Станом на ранок 22 жовтня рятувальні служби продовжують її гасити.