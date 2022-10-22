Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Цієї ночі росіяни випустили низку БПЛА для атаки на південні регіони України.
Сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе, серед яких 10 – над Миколаївщиною, та ще один – над Кіровоградщиною.
Один з випущених росіянами дронів-камікадзе завдав удару у Черкаській області. На місці удару виникла пожежа. Станом на ранок 22 жовтня рятувальні служби продовжують її гасити.
- Станом на початок 241-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили низку атак окупантів у населених пунктах Луганської та Донецької областей.