Уночі 22 червня в одній з багатоповерхівок Києва пролунав потужний вибух. Попередньо, причиною став витік газу. Є загиблий та постраждалі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко та КМВА

Кличко зазначив, що інцидент трапився у Дніпровському районі, у 16-поверхівці.

Трохи згодом він додав, що на місці вибуху працюють рятувальні служби, які гасять пожежу та евакуюють людей.

“Наразі врятували 18 мешканців. З усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали. Двоє постраждалих госпіталізовані”, – написав він.

Вже о 06:35 Кличко повідомив, що під завалами у пошкодженій частині багатоповерхівки рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, а причину вибуху з’ясовують фахівці, резюмував він.

Своєю чергою у КМВА повідомили, що попередньо причиною вибуху у багатоповерхівці став витік газу. Тут також уточнили, що вибух стався о 03:45 у будинку на вулиці Малишка.

“Попередньо через витік газу стався вибух в багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, загорання на площі 150 м. кв. Пожежа ліквідовується. Проводиться пошук людей”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Згодом у відомстві повідомили. що площа пожежі на 7 та 8 поверхах зросла до 250 кв. м.

“За попередньою інформацією — зруйновано 4 квартири. 1 потерпілий, 1 врятований. Пошук людей продовжується”, – мовиться у повідомленні.