У місті Бровари Київської області сьогодні вночі сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“20 серпня до ДСНС надійшла інформація, що о 20:05 у м. Бровари на вул. Гагаріна у двох квартирах на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю будинку“, – йдеться в повідомленні.

О 22:44 пожежу вдалося локалізувати на площі близько 2 тис. м², а о 23:21 ліквідувати.

У поліції Київської області уточнили, що на місці події працювали наряди реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції, рятувальники та працівники медичної служби.

За попередньою інформацією причиною займання стала несправність електропроводки.

Зазначається, що з людей ніхто не постраждав.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вночі комісія ТЕБ та НС зібралась на екстрене засідання.

“Вже організовано місця тимчасового розселення усіх постраждалих, в тому числі забезпечення харчуванням, медикаментами та речами першої потреби“, – додав він.