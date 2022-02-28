Сьогодні, 28 лютого, у багатоквартирний житловий будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета. Внаслідок пожежі постраждала одна жінка. Наразі пожежа ліквідована.

Про це повідомляє “Суспільне”.

О 02:45 надійшло повідомленні про влучення ракети. Зайнялася пожежа, горіли два нижніх поверхи.

Загарбники почали обстрілювати Чернігів 28 лютого о другій ночі. Снаряд влучив у фундамент п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Реміснича, 55. Загорілися дві квартири на першому та другому поверсі.

Як пізніше повідомив виданню “Українська правда” речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Івченко, внаслідок пожежі постраждала одна жінка. За словами Івченка, травми у жінки незначні, а пожежу ліквідовано.