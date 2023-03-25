Про це нагадують #Букви.
Зауважимо, що зміна часу передбачена постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.
Стрілки переводять два рази на рік. В останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий час.
Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників. Проте депутати не підтримали законопроєкт.
3 березня 2021 року нардепи ухвалили в першому читанні законопроєкт “Про обчислення часу в Україні”. 19 березня за нього проголосували лише 212 депутатів.
Крім того, з 26 березня у Києві скорочується комендантська година. Відтепер вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.
Також буде продовжать роботу транспорту, зокрема метро. Наземний транспорт курсуватиме із 05:30 до 23:30, метрополітен — із 06:00 до 23:00.
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- Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко заявив, що відтепер комендантська година в області триватиме з 12-ї ночі до 5-ї ранку.