У ніч на 26 березня, о третій годині ночі за Києвом, Україна перейде на літній час. Стрілки годинників переведуть на одну годину вперед.

Про це нагадують #Букви.

Зауважимо, що зміна часу передбачена постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Стрілки переводять два рази на рік. В останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий час.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників. Проте депутати не підтримали законопроєкт.

3 березня 2021 року нардепи ухвалили в першому читанні законопроєкт “Про обчислення часу в Україні”. 19 березня за нього проголосували лише 212 депутатів.

Крім того, з 26 березня у Києві скорочується комендантська година. Відтепер вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Також буде продовжать роботу транспорту, зокрема метро. Наземний транспорт курсуватиме із 05:30 до 23:30, метрополітен — із 06:00 до 23:00.