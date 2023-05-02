У ніч на 1 травня російські війська завдали удару по Нікополю та Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, протягом всієї ночі на території Нікопольського району зберігалася загроза артилерійського обстрілу. Так, повітряна тривога тривала майже 8 годин.

Також сам Нікополь пізно ввечері 1 травня зазнав ворожої атаки — важка артилерія російських військових вдарила по місту.

Як запевнив Лукашук, люди не постраждали. Водночас в інших районах області вночі було спокійно.