Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, протягом всієї ночі на території Нікопольського району зберігалася загроза артилерійського обстрілу. Так, повітряна тривога тривала майже 8 годин.
Також сам Нікополь пізно ввечері 1 травня зазнав ворожої атаки — важка артилерія російських військових вдарила по місту.
Як запевнив Лукашук, люди не постраждали. Водночас в інших районах області вночі було спокійно.
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