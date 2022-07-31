Про загибель сповістив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
Олексій Опанасович Вадатурський – український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства “Нібулон”, віцепрезидент Української зернової асоціації. Вадатурський народився 8 вересня 1947 року, на момент загибелі йому було 74 роки.
“Миколаїв – Місто-герой. Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії “Нібулон” Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська”, – написав Кім.
Очільник Миколаївської ОВА зазначив, що Вадатурський зробив багато для Миколаївщини та України, а внесок підприємця у розвиток аграрної, суднобудівної галузі та розбудову регіону Кім назвав неоціненим.
“Так багато зроблено – так багато можна було б зробити… З повагою та глибоким співчуттям. Спочивайте з миром”, – написав він.
- Сьогодні вночі та вранці, 31 липня, росіяни вчергове обстріляли місто Миколаїв, знищивши об’єкти інфраструктури та пошкодивши житлові будинки.
- 29 липня російські окупанти також обстріляли Миколаїв. Вони поцілили у зупинку громадського транспорту, де на момент обстрілу перебували мирні мешканці. Кількість жертв налічує 7 осіб.
- В ніч на 30 липня російські окупанти знову обстріляли місто Миколаїв. Є жертви та поранені.