Про загибель сповістив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

Олексій Опанасович Вадатурський – український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства “Нібулон”, віцепрезидент Української зернової асоціації. Вадатурський народився 8 вересня 1947 року, на момент загибелі йому було 74 роки.

“Миколаїв – Місто-герой. Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії “Нібулон” Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська”, – написав Кім.

Очільник Миколаївської ОВА зазначив, що Вадатурський зробив багато для Миколаївщини та України, а внесок підприємця у розвиток аграрної, суднобудівної галузі та розбудову регіону Кім назвав неоціненим.

“Так багато зроблено – так багато можна було б зробити… З повагою та глибоким співчуттям. Спочивайте з миром”, – написав він.