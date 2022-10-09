Вночі ворог ударив по багатоквартирному будинку в Запоріжжі: десятки загиблих і поранених

Сьогодні близько 3 ночі Росія скоїла черговий акт нападу на мирне населення – під час ракетної атаки, коли місто атакували десятки ракет, одна з них поцілила у багатоквартирний будинок.

Про це інформує секретар Запорізької ОВА Анатолій Куртєв.

Як повідомив Куртєв, унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало, на місці одного з “прильотів” виникла пожежа.

Відомо про 17 загиблих. У результаті обстрілу було зруйновано під’їзд у багатоквартирному будинку.

Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.

На місцях працюють комунальники, проте людей не вистачає. Анатолій Куртєв закликав небайдужих долучитися до розбирання завалів.