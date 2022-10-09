Вночі ворог ударив по багатоквартирному будинку в Запоріжжі: десятки загиблих і поранених

Про це інформує секретар Запорізької ОВА Анатолій Куртєв.
Як повідомив Куртєв, унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало, на місці одного з “прильотів” виникла пожежа.
Відомо про 17 загиблих. У результаті обстрілу було зруйновано під’їзд у багатоквартирному будинку.
Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.
На місцях працюють комунальники, проте людей не вистачає. Анатолій Куртєв закликав небайдужих долучитися до розбирання завалів.
- Ввечері 8 жовтня російські військові здійснили удар по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура міста.
- Вранці 7 жовтня окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.
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