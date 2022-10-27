Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.

“Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки “Shahed-136”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 17 дронів знищили сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Водночас ще два “Shahed-136” знищили інші підрозділи Сил оборони України.

15 “шахідів” знищено в Одеській, 3 — у Миколаївській та 1 — у Вінницькій областях.

Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування “Схід” зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Про це також заявляв голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.