Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.
“Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки “Shahed-136”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 17 дронів знищили сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Водночас ще два “Shahed-136” знищили інші підрозділи Сил оборони України.
15 “шахідів” знищено в Одеській, 3 — у Миколаївській та 1 — у Вінницькій областях.
Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування “Схід” зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Про це також заявляв голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Вдале полювання наших вартових неба. Під час нічної атаки військові з повітряного командування “Схід” знищили над областю російську ракету Х-59. Завдяки нашим захисникам ніч минула без “прильотів” і постраждалих”, — додав він.
- Вночі ворог атакував околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, росіяни влучили трьома снарядами з реактивних систем залпового вогню “Смерч”.
- В ніч на 27 жовтня російські війська завдали удару по території однієї з громад Київської області.
- Станом на початок 246-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили наступ окупантів у низці населених пунктів Луганщини та Донеччини.