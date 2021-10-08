Про це повідомляє телеканал CNN.
Згідно з фінальним підрахунком голосів, Рейчел Муссоліні з правої партії “Брати Італії” (Fratelli d’Italia) стала найпопулярнішою кандидатурою в партії, набравши 8264 голосів.
В інтерв’ю газеті La Repubblica вона заявила, що, на її думку, виборці менше уваги приділяли її прізвищу, а більше її “ініціативам” під час її роботи в міській раді.
“У школі на мене показували пальцем, але потім з’явилася Рейчел, і особистість [тобто я] взяла верх над прізвищем, яким би обтяжливим воно не було”, – додала вона.
Рейчел Муссоліні – не перша з нащадків італійського диктатора, яка пішла в політику. Її зведена сестра Алессандра Муссоліні була членом парламенту в центрально-правому альянсі Сільвіо Берлусконі “Народ свободи”, а також була членом Європейського парламенту.
- У 2019 році правнук фашистського диктатора Беніто Муссоліні – Гай Юлій Цезар Муссоліні (Caio Giulio Cesare Mussolini) став кандидатом правої партії “Брати Італії” на виборах до Європейського парламенту.