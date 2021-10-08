Про це повідомляє телеканал CNN.

Згідно з фінальним підрахунком голосів, Рейчел Муссоліні з правої партії “Брати Італії” (Fratelli d’Italia) стала найпопулярнішою кандидатурою в партії, набравши 8264 голосів.

В інтерв’ю газеті La Repubblica вона заявила, що, на її думку, виборці менше уваги приділяли її прізвищу, а більше її “ініціативам” під час її роботи в міській раді.

“У школі на мене показували пальцем, але потім з’явилася Рейчел, і особистість [тобто я] взяла верх над прізвищем, яким би обтяжливим воно не було”, – додала вона.

Рейчел Муссоліні – не перша з нащадків італійського диктатора, яка пішла в політику. Її зведена сестра Алессандра Муссоліні була членом парламенту в центрально-правому альянсі Сільвіо Берлусконі “Народ свободи”, а також була членом Європейського парламенту.