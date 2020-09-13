Співачка і модель Маша Фокіна стверджує, що її дід, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін став першим заступником глави української делегації у тристоронній контактній групі після того, як вона познайомила його з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це вона сказала в інтерв’ю програмі “Світське життя” на телеканалі “1+1”.

“Я сама, особисто, познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Це мій друг. І це було наше рішення, щоб дідусь почав займатися цим”, – повідомила Фокіна, додавши, що на той момент глава ОПУ якраз потребував кадрів для ТКГ.

За її словами, вона понад 15 років дружить із Єрмаком, вони часто бачаться, а їхні стосунки – “теплі”.

“У дідуся завжди були амбіції. Він – сірий кардинал. Він завжди по той бік камери, не любить інтерв’ю, не любить пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрійком, ну, з Андрієм Борисовичем, як вони можуть закінчити цю війну”, – заявила співачка.