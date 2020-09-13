Про це вона сказала в інтерв’ю програмі “Світське життя” на телеканалі “1+1”.
“Я сама, особисто, познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Це мій друг. І це було наше рішення, щоб дідусь почав займатися цим”, – повідомила Фокіна, додавши, що на той момент глава ОПУ якраз потребував кадрів для ТКГ.
За її словами, вона понад 15 років дружить із Єрмаком, вони часто бачаться, а їхні стосунки – “теплі”.
“У дідуся завжди були амбіції. Він – сірий кардинал. Він завжди по той бік камери, не любить інтерв’ю, не любить пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрійком, ну, з Андрієм Борисовичем, як вони можуть закінчити цю війну”, – заявила співачка.
- Раніше заступник голови української делегації на переговорах в Мінську, перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.
- Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що його потрібно відкликати з ТКГ. До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання Фокіна є провокаційними й спекулятивними.
- В Офісі президента висловили позицію, ідентичну до позиції Кравчука. Там заявили, що окремі коментарі Фокіна не зображають офіційної позиції України.