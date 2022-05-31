Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).
Колишній співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Ігор Гіркін (він же Стрєлков) засудив заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо пріоритету “спецоперації” в Україні — “звільнення” Донбасу.
Гіркін стверджував, що Кремль відмовився від ідеологічної основи конфлікту, зосередивши конфлікт на Донбасі, а не на всій Україні. Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України, а поняття “денацифікація” та “демілітаризація” – забуті. Гіркін звинуватив Кремль у політиці умиротворення і заявив, що загроза поразки продовжує зростати.
Інакомислення Гіркіна є символом тривалих змін у колах російських військових ентузіастів і колишніх військовослужбовців.
Кремль неодноразово переглядав свої цілі війни в Україні у бік зменшення через невдачі на полі бою. Кремль дедалі частіше стикається з невдоволенням не самого населення Росії, а військових і шовіністичних діячів, розлючених російськими втратами і розчарованих зміною кремлівської стратегії війни.
Російські чиновники дедалі більше не можуть використовувати ті самі ідеологічні виправдання для вторгнення на тлі явних невдач, а відсутність конкретних військових здобутків в Україні продовжуватиме розпалювати внутрішнє невдоволення війною.
- Нагадаємо, зростання втрат серед російських молодших офіцерів, ймовірно, ще більше погіршить російські можливості та призведе до все більшої деморалізації – це дасть додаткові можливості для української сторони у війні з РФ.
- З фільтраційного пункту селища Безім’яного росіяни депортували до міста Таганрог (РФ) 345 маріупольців, серед яких — 37 дітей.
- Цієї ночі російські окупанти завдали ракетного удару по місту Слов’янськ (Донецька область). Як наслідок — троє загиблих та шестеро поранених, а також пошкоджені школа і багатоповерхівки.