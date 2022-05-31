Внутрішнє інакомислення в російських військових колах стосовно того, що Кремль робить недостатньо для перемоги у війні та сумніви щодо стратегії російських військ продовжують зростати.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

Колишній співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Ігор Гіркін (він же Стрєлков) засудив заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо пріоритету “спецоперації” в Україні — “звільнення” Донбасу.

Гіркін стверджував, що Кремль відмовився від ідеологічної основи конфлікту, зосередивши конфлікт на Донбасі, а не на всій Україні. Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України, а поняття “денацифікація” та “демілітаризація” – забуті. Гіркін звинуватив Кремль у політиці умиротворення і заявив, що загроза поразки продовжує зростати.

Інакомислення Гіркіна є символом тривалих змін у колах російських військових ентузіастів і колишніх військовослужбовців.

Кремль неодноразово переглядав свої цілі війни в Україні у бік зменшення через невдачі на полі бою. Кремль дедалі частіше стикається з невдоволенням не самого населення Росії, а військових і шовіністичних діячів, розлючених російськими втратами і розчарованих зміною кремлівської стратегії війни.

Російські чиновники дедалі більше не можуть використовувати ті самі ідеологічні виправдання для вторгнення на тлі явних невдач, а відсутність конкретних військових здобутків в Україні продовжуватиме розпалювати внутрішнє невдоволення війною.