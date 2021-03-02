Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Крістофер Рей 2 березня виступив на слуханнях в юридичному комітеті Сенату США щодо штурму Капітолію прихильниками 45-го президента країни Дональда Трампа 6 січня. Одне з головних питань - "Яких заходів з боку ФБР було вжито задля недопущення нападу і протидії на території Капітолію, коли внаслідок зіткнень постраждали 5 тисяч осіб.

#Букви стежили за ходом слухань.

Це перший виступ голови ФБР щодо заворушень в Капітолії 6 січня. Того дня прихильники Трампа спробували насильницьким шляхом не допустити сертифікацію Конгресом США перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

У справі щодо заворушень на території Капітолію, Міністерство юстиції США висунуло кримінальні звинувачення проти більш ніж 250 осіб. Деякі з них були пов’язані з правими й антиурядовими воєнізованими угрупованнями.

Рей очолював ФБР при президенті Трампі й залишився на займаній посаді. Законодавство передбачає, що призначений директор відомства може займати цю посаду 10 років, якщо не буде звільнений президентом. Рей займає пост директора ФБР з 2017 року.

У ФБР раніше повідомляли, що розслідують тисячі зачіпок, що стосуються подій в Капітолії, щоб запобігти можливому повторенню подібних атак в Вашингтоні та інших містах Америки.

Що сказав директор ФБР про штурм Капітолію

Рей заявив, що в ФБР не мають наміру мовчати або покривати злочин, скоєний в Капітолії 6 січня. Він вважає, що дії активістів того дня були “злочинними” і їм “немає місця в американській демократії”. За його словами, якби такі дії залишилися безкарними з боку влади США, це стало б “насмішкою над верховенством закону”.

У справі щодо подій на території Капітолію заарештовано понад 300 осіб. Директор ФБР назвав подію “актом внутрішнього тероризму”, щодо якого відомство “б’є на сполох вже кілька років”.

За словами Рея, на сьогоднішні ФБР заарештувало понад 270 осіб й більше 300, включаючи агентства-партнери ФБР.

“6 січня не було поодиноким випадком. Проблема внутрішнього тероризму вже давно метастазує по країні, і найближчим часом вона не зникне … У ФБР ми б’ємо на сполох з цього приводу вже кілька років. Я б’ю на сполох з приводу внутрішнього тероризму з тих пір, як я зайняв свою посаду. І я говорив про це на десятках різних слухань в Конгресі … Тому щоразу, коли у нас з’являється така можливість, ми намагаємося підкреслити, що це головна проблема і залишається такою для ФБР “, – заявив Рей.

За його словами, в червні 2019 року в ФБР припускали ймовірність подібного прояву внутрішнього тероризму, так як тоді серед населення був “расово і етнічно мотивований екстремізм на рівні вищої загрози”.

“ФБР не терпітиме агітаторів й екстремістів, які планують або здійснюють насильство. Крапка. І це стосується екстремістів будь-якого типу … Ми не досліджуємо ідеологію, а зосереджуємося на актах насильства і порушенні федерального закону. І коли ми бачимо їх, ми задіємо всі наші ресурси, наш досвід і наші партнерські відносини”, – додав директор ФБР.

ФБР про учасників штурму Капітолію

Директор ФБР стверджує, що учасників лівих радикальних груп типу “Антифа” при штурмі Капітолію не було.

“На сьогоднішні ми не маємо доказів участі анархістських екстремістів або людей, які слідують за “Антифа”, – заявив Рей.

Він зазначив, що ФБР стежить за учасниками правих і лівих організацій, але поки не бачило доказів на користь того, що саме ліві були ініціаторами подій біля Капітолію.

Голова судового комітету Дік Дурбін запитав Рея, чи є докази того, що штурм організували “фейкові протестуючі проти Трампа”.

“Ми не бачили свідчень цього. На даному етапі, звичайно”, – відповів директор ФБР.

Раніше сенатор від Республіканської партії Рон Джонсон робив подібні заяви.

Голова ФБР звернув увагу на те, що саме арешти після штурму сприяли тому, щоб отримати максимум інформації щодо організаторів, мотивів та цілей подій 6 січня. За допомогою проведених арештів ФБР вдалося відстежити контакти, тактику, стратегію, загрози з боку учасників штурму.

Рей закликав американців повідомляти ФБР про будь-які прояви внутрішнього тероризму, особливо в соціальних медіа, бо відомству довелося зіткнутися і боротися з терористичними погрозами, небаченими з часів теракту 11 вересня 2001 року.

“Якщо американці бачать в соціальних мережах щось, що, здається, переступило червону межу, їм потрібно повідомити про це. Це буде наше найкраще джерело інформації, щоб запобігти цьому (можливим актам тероризму, – ред.)”, – сказав Рей.

Аби повідомити про свої спостереження достатньо зв’язатися з правоохоронними органами штату, місцевими органами правопорядку або з місцевими відділеннями ФБР.