Усі внутрішньо переміщені особи, заяви яких були подані через портал "Дія" до 30 квітня 2022 року, мають право на отримання грошової допомоги на проживання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що у випадку, коли заяви переселенців знаходилися в обробці, орган соціального захисту населення зобов’язаний оформити довідку про взяття на облік ВПО. На підставі цієї довідки орган соцзахисту призначає допомогу на проживання за березень-квітень 2022 року.

Якщо переміщена особа, з травня цього року, має право на подальшу виплату допомоги на проживання, ця допомога продовжується з травня.

У Мінреінтеграції зазначили, що подання окремої заяви на отримання допомоги не передбачено.

“Нагадуємо, усі ВПО, яким не вдалося оформити допомогу до 30 квітня через застосунок “Дія”, можуть повторно подати заявку до 1 грудня. Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня”, – наголосили у Мінреінтеграції.

Зазначимо, що уряд обговорив порядок дій зі створення механізму передачі майна, арештованого й переданого в управління виконавчій гілці влади, з метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб соціальним житлом.

За словами представника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), ідея нового механізму полягає в тому, що поки тривають розслідування кримінальних справ, до остаточного рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, який заарештовано і знаходиться в розпорядженні агентства, буде оголошено конкурс на відбір управителя такого майна з обов’язковою умовою того, що частина такого об’єкта має передаватись для потреб внутрішньо переміщених осіб.