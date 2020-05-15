На Закарпатті невідомий кинув пляшку з легкозаймистою речовиною на подвір’я депутата Верховної Ради України.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

“Сьогодні, 15 травня, близько 1-ї години ночі, в селі Невицьке, що на Ужгородщині, невідома особа кинула на подвір’я народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. Зловмисник влучив у дерев’яну альтанку”, – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти криміналісти та кінологи.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ.

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про нардепа Михайла Лабу від партії “Слуга народу”.