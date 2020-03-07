Про це повідомляє The New York Times.
На даний момент в країні зафіксовано близько 300 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Також відомо, що число померлих внаслідок зараження зросло до 17 осіб.
Найбільша кількість заражених в штаті Вашингтон – близько 80. Аналогічно, і найбільша кількість смертей – 14. Більшість померлих – постояльці будинку престарілих Life Centre в Сіетлі. За останню добу звідти надійшли ще 15 осіб з підозрою на зараження коронавірусом.
Персонал будинку престарілих знаходиться під наглядом. Деяких людей госпіталізували або помістили на карантин з підозрою на можливе зараження.
В кінці лютого президент США Дональд Трамп призначив Майка Пенса, віце-президента країни, відповідальним за проведення профілактичних заходів для стримування коронавірусу.
У США немає достатньої кількості спеціальних тест-систем для діагностики можливого зараження коронавірусом COVID-19.
- У Сполучених Штатах розповіли про те, як лікували першого пацієнта, який захворів коронавірусом.