В американському штаті Флорида повідомили про дві смерті внаслідок зараження коронавірусом. Померлі недавно повернулися з подорожі по світу.

Про це повідомляє The New York Times.

На даний момент в країні зафіксовано близько 300 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Також відомо, що число померлих внаслідок зараження зросло до 17 осіб.

Найбільша кількість заражених в штаті Вашингтон – близько 80. Аналогічно, і найбільша кількість смертей – 14. Більшість померлих – постояльці будинку престарілих Life Centre в Сіетлі. За останню добу звідти надійшли ще 15 осіб з підозрою на зараження коронавірусом.

Персонал будинку престарілих знаходиться під наглядом. Деяких людей госпіталізували або помістили на карантин з підозрою на можливе зараження.

В кінці лютого президент США Дональд Трамп призначив Майка Пенса, віце-президента країни, відповідальним за проведення профілактичних заходів для стримування коронавірусу.

У США немає достатньої кількості спеціальних тест-систем для діагностики можливого зараження коронавірусом COVID-19.