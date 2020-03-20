У фракції "Слуга народу", монобільшості Парламенту, може не вистачити голосів за введення надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в матеріалі “За крок від надзвичайного стану: чи піде Банкова на крайні заходи”.

Уже в понеділок, 16 березня, лідери політичної сили “Слуга народу” усвідомлювали, що народні обранці можуть не підтримати голосування щодо введення надзвичайного стану в країні.

“Думаю, те, що вони не внесли надзвичайний стан на вівторок, пов’язане з тим, що у них не вистачає голосів”, – сказав співрозмовник Букв серед нардепів.

Ймовірно, саме з цієї причини прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль, в середу, на засіданні Уряду, запропонував розробити законопроект, що передбачає, що якщо Верховна Рада не зможе збиратися (в умовах карантину, – ред.), то президент матиме право ввести в країні надзвичайний стан.

“Ідея хороша, тільки не зовсім конституційна”, – кажуть про це навіть депутати “Слуги народу”.

При цьому, згоду на такий перерозподіл мають депутати монобільшості, де також можуть захворіти, самоізолюватись і піти на карантин через можливий контакт з коронавірусним колегою.

Саме через це деякі з парламентської більшості вважали, що інформація про інфікацію коронавірусом їх колеги з групи “Довіра” Сергія Шахова – спецоперація.