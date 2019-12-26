Про це повідомляє бельгійська газета Lesoir.
Звідки взявся чадний газ поки не відомо, проте 21 людини була потрібна госпіталізація.
Прибулі на місце події пожежники і жандарми узмерілі рівні окису вуглецю (CO) – прилади показали до 350 ppm (молекул CO на мільйон молекул кисню).
Варто відзначити, що на різдвяній месі були присутні близько 150 осіб, в тому числі літні люди і діти.
З 21-го потерпілого двоє перебувають я важкому стані.
- У грудні 2017 року Канаді щонайменше 42 людини госпіталізовані з отруєнням чадним газом на фермі в муніципалітеті Делта провінції Британська Колумбія.