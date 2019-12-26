У французькому департаменті Уаза в церкви на різдвяній месі більше 70 людей отруїлися чадним газом.

Про це повідомляє бельгійська газета Lesoir.

Звідки взявся чадний газ поки не відомо, проте 21 людини була потрібна госпіталізація.

Прибулі на місце події пожежники і жандарми узмерілі рівні окису вуглецю (CO) – прилади показали до 350 ppm (молекул CO на мільйон молекул кисню).

Варто відзначити, що на різдвяній месі були присутні близько 150 осіб, в тому числі літні люди і діти.

З 21-го потерпілого двоє перебувають я важкому стані.