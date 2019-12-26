Про це повідомляє бельгійська газета Lesoir.

Звідки взявся чадний газ поки не відомо, проте 21 людини була потрібна госпіталізація.

Прибулі на місце події пожежники і жандарми узмерілі рівні окису вуглецю (CO) – прилади показали до 350 ppm (молекул CO на мільйон молекул кисню).

Варто відзначити, що на різдвяній месі були присутні близько 150 осіб, в тому числі літні люди і діти.

З 21-го потерпілого двоє перебувають я важкому стані.