Парламент Франції ухвалив перший в світі закон, що забороняє компаніям-виробникам викидати нерозпродані товари.

Про це повідомляє The Guardian.

Зміни торкнуться виробників косметики, електроніки, дизайнерського одягу і предметів розкоші.

Відтепер товари, які повернули виробнику або не вдалося продати – потрібно перерозподілити, переробити або використовувати повторно.

Крім цього, законом забороняється використання паперу для друку чеків, використання одноразових пластикових пакетів, а також заохочується продаж аптеками конкретних препаратів не пачками, а поштучно.

До цього у Франції прийняли закон, що забороняє супермаркетам викидати непродані продукти харчування і змушувати їх передавати благодійним організаціям.

Офіс прем’єр-міністра Едуарда Філіпа заявив, що у Франції щорічно знищуються або викидаються нові товари на суму понад 650 мільйонів євро.

Згідно з пунктом “забруднювач платить”, компанії повинні будуть оплачувати утилізацію відходів, які вони ж створюють. Наприклад, виробники тютюну будуть оплачувати утилізацію недопалків з наступного року. Те ж саме правило торкнеться виробників іграшок, спортивних товарів, товарів для дому і саду, а також будівельних матеріалів.